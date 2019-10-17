عمليات الكرامة: أبناء عن إصابة صلاح بادي في غارة للجيش قبل أيام

عمليات الكرامة: أبناء عن إصابة صلاح بادي في غارة للجيش قبل أيام عمليات الكرامة ترجح إصابة بادي في غارة على معسكر بالفرناج

أخبار ليبيا24

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الخميس إن هناك أنباء عن إصابة المعاقب دوليًا آمر لواء الصمود صلاح بادي في استهداف مقر اللواء في غارة جوية للجيش الوطني.

وأضاف المركز، أن هناك تكتمًا شديدًا لعلاقة الإصابة بالضربة الجوية بمنطقة الفرناج والتي ادعت الميليشيات أنها لم تصيب المعسكر، حسب قوله.

وقال المركز؛ “إن بحسب مصادرنا؛ فقد تم نقل صلاح بادي عقب الضربة في سيارة إسعاف مجهزة وخاصة”.

وكان آخر ظهور لصلاح بادي يوم السبت 7 سبتمبر 2019 في صور جرى تداولها على الانترنت في خضم الاشتباكات الجارية في محاور طرابلس.

وظهر بادي بلباس عسكري إلى جانب مسلحين يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق، لكن لم يعرف بالتحديد في أي محور.

وكان “لواء الصمود” أعلن في الثالث من أكتوبر الجاري ترقية صلاح بادي إلى رتبة لواء وأنه سيكلف برئاسة الاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.