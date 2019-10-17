صالح يبحث استعدادات هيئة الكهرباء لفصل الشتاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى بمدينة القبة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري وعدد من المختصين بالهيئة .

صالح ناقش خلال اللقاء أمس الأربعاء استعدادات هيئة الكهرباء لفصل الشتاء والإجراءات المتخذة في هذا الشأن والعمل على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوفيره بصورة ملائمة للاستهلاك.

صالح شدد على ضرورة توفير قطع الغيار والمعدات والأجهزة اللازمة والانتهاء من الإجراءات بتنفيذ ذلك في أقرب وقت .

ويتخوف المواطنون في منطقة الجبل الأخضر من حدوث أزمات أخرى نتيجة للطقس الباردة وانقطاع التيار الكهربائي، الذي يتسبب في انقطاع مياه الشرب بالأحياء السكنية واستهلاك كميات كبيرة من أسطوانات غاز الطهو والوقود مما يؤدي إلى شحها بالمنطقة مثلما حدث خلال العامين الماضيين.

وفي أعقاب ذلك بدأت بوادر نتائج الأزمة ومخاوف المواطنين في التحقق على أرض الواقع من خلال ما تشهده المنطقة خلال هذه الفترة في ظل شح السيولة، بالإضافة إلى ما سجله مستشفى البيضاء من حالات اختناق لأطفال بسبب غاز أول أكسيد الكربون؛ حيث يلجأ غالبية المواطنين خاصة من الطبقة الوسطى والفقيرة إلى الفحم والتدفئة المنزلية داخل منازلهم مما يتسبب في اختناقهم لاستنشاقهم الغاز السام.

وتوفي خلال العام الماضي 10 أشخاص في المنطقة منهم بسبب اختناقه بغاز أول أكسيد الكربون، وآخرون بسبب الحروق الناتجة عن اندلاع لهيب النار بمنازلهم.