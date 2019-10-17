خلال “48” ساعة .. قوات الجيش تعلن تدمير وقتل عدد كبير من قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، تدمير آليات وقتل عدد كبير من قوات الوفاق في أكثر من محور قتال بطرابلس خلال الساعات الـ48 الماضية، مؤكدا أن جميع الوحدات العسكرية القتالية تؤدي واجبها في ميادين القتال.

المركز أوضح ، في بيان، اليوم الخميس، أن ظهور من الإرهابي المدعو زياد بلعم، آمر كتيبة عمر المختار وعضو مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي، ليس بالأمر المفاجئ للقوات، متابعا: ندرك جيدا أن التنظيمات الإرهابية ستكشر عن أنيابها، ولا نستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة من ملاغم بأشكال مختلفة إلى العمليات الانغماسية بالسيارات المفخخة وغيرها .

وأشار البيان، إلى تقديم الوحدات العسكرية الغالي والنفيس في حربها مع الإرهاب منذ الساعات الأولى، ولن تتوقف أو تتهاون في قتال المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية تحت أي مسمى كان.

واختتم المركز أن القائد العام المشير حفتر عندما يتحدث عن تحرير طرابلس من المليشيات، لا يقصد هنا شارع أو طريق أو منطقة بالعاصمة مثلما تحاول قوات الوفاق والقوات المساندة لها من الجماعات الإرهابية أن تكسب، بل النصر المؤزر في تطهير العاصمة طرابلس وتأمينها”.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، خالد المحجوب، قال إن خليفة حفتر، أمر بوضع خطة متكاملة لإعادة الأمن ومعالجة الفراغ جنوبي البلاد، على كل المستويات.

وأضاف أن هناك برنامجا متكاملا أمر به حفتر، ويعمل على تنفيذه آمر منطقة الجنوب اللواء بلقاسم الأبعج، موضحًا أن الخطة تقوم على التنسيق الكامل بين كل المستويات العسكرية والأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما يخص البنية التحتية.

وأشار المحجوب إلى أن هذه الخطة، لا تعتمد على العمليات العسكرية فقط، مؤكدًا أن الهدف من البرنامج الأمني، جبر الضرر وإصلاح الوضع الذي آلت إليه مدينة مرزق وتأمينها وتأمين عودة الأهالي واستقرار الجنوب.