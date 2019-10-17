ترحيل 126 مهاجر من ليبيا إلى النيجر ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية

صودا والأمين يتفقان على تحسين إدارة الهجرة

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أخبار ليبيا24

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس إنها قامت بتسفير 126 مهاجرًا الليلة الماضية وعادوا طواعية إلى بلدهم النيجر.

وقالت المنظمة، إن تسفير المهاجرين جاء على متن طائرة مستأجرة من مصراتة، وقد قامت بتوفير مرافقين طبيين لإثنين من المهاجرين نظرًا لظروفهما التي تتطلب الرعاية الصحية.

وأضافت المنظمة أن مدير المنظمة الدولية للهجرة فدريكو صودا التقى مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين.

وذكرت المنظمة، أنهما ناقشا ملف الهجرة المأمونة والمنظمة والمنتظمة إلى ليبيا، حيث اتفق الطرفان على العمل معًا من أجل تحسين إدارة الهجرة لليبيين والعمال المهاجرين.

 

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