بعد ظهور الإرهابي “بلعم” .. قوات الجيش ترصد الإرهابي “الوحيشي” في صفوف الوفاق لتورطه في عمليات اغتيال طالت رجال الأمن والجيش داخل مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رصدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي ظهور عنصر من عناصر تنظيم شوري ثوار بنغازي الإرهابي الفارين من مدينة بنغازي، يقاتل في صفوف قوات الوفاق جنوب طرابلس.

الإرهابي المطلوب لدى الأجهزة الأمنية لتورطه في عمليات اغتيال داخل مدينة بنغازي والمشاركة مع شورى بنغازي الإرهابي يدعى محمد نوري حمد الوحيشي “37” عام، شارك في أحداث فبراير 2011 رفقة ما عرف بـ “مليشيا 17 فبراير”، كما شارك في المعارك ضد الجيش مع مجلس شورى ثوار بنغازي منذ عام 2014، وفقا لمقطع فيديو نشرته شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك .

الوحيشي هرب من بنغازي في أواخر عام 2015 وانتقل إلى مدينة مصراته، وشارك مع ما يعرف بـ “سرايا الدفاع عن بنغازي” في الحرب ضد الجيش الليبي، أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مدينة بنغازي، ولديه 5 أشقاء منهم “عيسى وموسى ويونس” كلهم ينتمون لتنظيمات إرهابية مثل مجلس شوري ثوار بنغازي وداعش.

لاتزال الحقائق حول وجود مقاتلين إرهابيين في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق تتكشف يوما بعد يوم مع استمرار المعارك في طرابلس على الرغم من نفي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لذلك بشدة.

فقد ظهر الإرهابي المدعو زياد بلعم القيادي المؤسس لما يسمى مجلس شورى بنغازي الإرهابي في أحد محاور القتال بالعاصمة طرابلس ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.

ومع توافد المعلومات اليومية حول سير “معركة تحرير طرابلس” التي أطلقتها القوات المسلحة مطلع أبريل الماضي، ظهر العديد من المقاتلين المرتبطين بالإرهاب، بمن فيهم المدرجون في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهم يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق وعلى رأسهم الإرهابي صلاح بادي، والإرهابي “محمد بن دردف” المطلوب دوليا ومحليا، والقيادي في تنظيم داعش عبد السلام بورزيزة.