الغرياني: “حفتر” يمثل المشروع الصهيوني بتواطؤ مع المجتمع الدولي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني إن مقتل الأطفال في الفرناج واحدة من مئات المآسي التي يتجرعها الليبيون، منذ خمس سنوات.

الغرياني أوضح – عبر برنامج الإسلام والحياة بقناة التناصح التابعة للجماعة الليبية المقاتلة – أن استسلام الليبيين لخليفة حفتر، هو سبب تجرؤه عليهم، مبينًا أن حفتر يمثل المشروع الصهيوني، الذي يستهدف إجهاض تطلعات الشعوب للحرية، مبينًا أنه يتم تنفيذه بخطط من الإمارات والسعودية، وبتواطؤ مع المجتمع الدولي.

ووجه رسالة إلى من يتحكمون في المشهد في ليبيا، قائلاً: “كل ما يقع من ظلم على الناس من فقد أرواح أو ممتلكات فهم مسؤولون عنه”، موضحًا أن العلماء جعلوا للضمان أسبابًا ثلاثة، الإتلاف بالتعدي؛ والتسبب في التعدي؛ وتفريط اليد المؤتمنة، وأن هذه الأسباب الثلاثة للضمان اجتمعت في المسؤولين عن ليبيا في الوقت الراهن.

وأضاف أن التنصل من المسؤولية ضرب من الجحد، وأن الجحد أحد أنواع الإتلاف الموجبة للضمان، مؤكدًا أن المسؤولين تسببوا في إطماع ما وصفهم بـ”المجرمين” من دولٍ ومنظمات في ليبيا، وأنهم تسبّبوا في إذلال بني وطنهم، موضحًا أن آيات القرآن تذكر في أكثر من مناسبة أن المتسبب مسؤول عما تسبّب فيه.

ولفت مفتي ليبيا المعزول، إلى أن الخبراء والمختصون بذلوا كل النصح لرد العدو والأخذ بأسباب النصر، ولكن المسؤولين إلى هذا اليوم معرضون، موضحًا أن هذا تفريط يؤدي إلى الفشل.

وتساءل: “لماذا لا نبحث عن تحالفات مع بلاد معادية للإمارات لتكف شرّها عنّا؟”، موضحًا أن الدفاع عن النفس بكل الوسائل مشروع، تُقره الشرائع والقوانين والأعراف، مؤكدًا أن الشكاوى إلى المجتمع الدولي لا تُجْدي شيئا مع الظالمين.

وبيّن الغرياني، أن مجلس الأمن يعرف ما تفعله الإمارات في ليبيا أكثر مما يعرفه الليبيون أنفسهم، مبينًا أن الشكوى إليه أيضا لا نفع فيها، متهمًا إياه بالتواطؤ مع حفتر، متابعًا: “فرنسا التي تشارك في قتل الليبيين هي أحد أعضائه، فلا معنى للشكوى إليه”، مُبينًا أن أكثر ما يشجع حفتر على الاستمرار في إجرامه هو غياب العدل والتسوية بين المجرم والضحيّة، كما يفعل المجتمع الدولي.