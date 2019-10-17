الحديدية تحصد “4” قلائد في بطولة أفريقيا

وشهدت احتفالية الختام حضور شخصيات رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية والأفريقية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

حصد المنتخب الليبي “4” قلائد متنوعة في البطولة الأفريقية للكرة الحديدية التي اختتمت أمس الأربعاء بالدار البيضاء في المغرب .

ونجح المنتخب الليبي في حصد فضية الزوجي السريع، و”3″ برونزيتين للرياضي هيثم فياض في تخصص المركب، وفي الرمي بدقة وبرونزية التصاعدي للرياضي أحمد فياض .

وشهد احتفالية الختام حضور شخصيات رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية والأفريقية، والجامعة المغربية، ورئيس الوفد الليبي، حيث تم توزيع الميداليات على المشاركين في البطولة الأفريقية منها.

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