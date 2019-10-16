نجم تونس يغيب عن مواجهة ليبيا في تصفيات الشان

أخبار ليبيا24- خاص

سيغيب نجم المنتخب التونسي ياسين الخنيسي بشكل رسمي عن مواجهة منتخب ليبيا في تصفيات الشان بسبب الإصابة

وستقام مباراة ليبيا وتونس في 20 من الشهر الجاري على ملعب طنجة في المغرب .

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب تونس منح المهاجم ياسين الخنيسي، راحة خوفًا من حدوث مضاعفات بعد الآلام التي شعر بها خلال المباراة الودية التي جمعت تونس ومنتخب الكاميرون يوم السبت الماضي.

وخضع اللاعب إلى فحوصات طبية أكدت حاجته للراحة، وتبعًا لذلك لن يكون ضمن المجموعة التي ستشارك في المباراة التي ستجمع منتخب تونس للمحليين بمنتخب ليبيا الأحد المقبل، بملعب بوبكر عمار بمدينة سالا المغربية، في لقاء الإياب من تصفيات بطولة أفريقيا للأمم للمحليين “الشان”.