لزعمهم عدم محايدتها في الحرب .. نواب طرابلس يعلن مقاطعة مؤتمر القاهرة مرحبين بأي مبادرة سياسية من شأنها أن تجمع الفرقاء الليبيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس، رفضه المشاركة في اجتماع بعض الأعضاء الذي ستحضتنه العاصمة المصرية القاهرة، قبيل مؤتمر برلين حول ليبيا، غدا الخميس.

واعتبر المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، أن الشقيقة الكبرى لم تكن طرفا محايدا في الحرب على المناطق الرافضة لما اسماه البيان “للهيمنة العسكرية” على الأراضي الليبية خاصة طرابلس، وهذا ما يفقدها الأهلية لأي مبادرة لحل الأزمة الليبية.

وأعرب البيان، استهجانه لبعض مواقف نواب الشعب المؤيدة لهذه الحرب علانية، ورحب نواب طرابلس، بأي مبادرة سياسية من شأنها أن تجمع الفرقاء الليبيين، تحت رعاية ليبية أو تبنيها أي طرف نزيه ومحايد.

وكان الناطق باسم مجلس النواب في طبرق، عبد الله بليحق، أعلن عقد اجتماع لأعضاء المجلس في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة للملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.