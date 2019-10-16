لافروف يحذّر من خطر تحول ليبيا لقاعدة للإرهابيين بسبب الهجوم التركي في شمال سوريا تحذير لافروف جاء متماشيًا مع مخاوف الجيش الوطني

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حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من خطر تحول ليبيا إلى قاعدة للإرهابيين في شمال أفريقيا، جراء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي قبل أيام في شمال سوريا.

وقال لافروف، إن الاجتياح التركي في شمال سوريا سمح لعناصر “داعش” بالانتشار في كل أنحاء العالم. وأضاف، أن على الدول التي توفر ملاذاً للإرهابيين الذين يغادرون سوريا، يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالهم.

ويأتي هذا التحذير بعد أسبوع من تحذّير الجيش الوطني من انتقال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بسبب الهجمات التركية على الشمال السوري.

وأعرب، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء الماضي عن مخاوف ليبيا من انتقال آلاف الإرهابيين من سوريا بسبب الاجتياح التركي.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، “إن الغزو التركي لشمالي سوريا ربما يؤدي إلى هروب عناصر داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.

وأوضح أن “مثل هذه الجريمة كانت تحدث في السابق، لكن كانت أعداد الإرهابيين بالمئات، أما حاليا فأعتقد أن أردوغان سينقل آلاف الإرهابيين، وهذا يمثل خطرا على الأمن والسلام في كل المنطقة”.

وتابع أن الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي أصبحت حاليا في يد الأتراك الذين يسعون لنقلهم لمأوى آمن. وقال، “ربما تكون ليبيا هي وجهتهم، بسبب الفراغ الأمني خاصة في مناطق مصراتة وطرابلس وزوارة”.

ويواصل الجيش التركي عملياته العسكرية التي أطلقها منذ عدة أيام في شمال تركيا بحجة محاربة الإرهاب. وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تعلن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا على الإطلاق، حسبما أفادت به قناة “إن تي في” التركية التلفزيونية.

وأضاف أردوغان “أنه لا يشعر بالقلق إزاء العقوبات الأمريكية على أنقرة بشأن العملية التركية شمال شرق سوريا”.