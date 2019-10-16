رفع الدعم عن مادة الكيروسين المستخدم في التجارة والصناعة

رفع الدعم عن مادة الكيروسين المستخدم في التجارة والصناعة وزارة الاقتصاد بالوفاق أكدت أن سعر الكيروسين للاستهلاك المنزلي سيبقى كما هو

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء رفع الدعم عن مادة الكيروسين المستخدم في الأغراض التجارية والصناعية.

وقالت الوزارة في منشور لها إن وزير الاقتصاد المفوض علي العيساوي أصدر قرارًا يقضي في مادته الأولى بتحديد سعر مادة الكيروسين للأغراض التجارية والصناعية بـ850درهمًا للتر الواحد، مشيرة إلى أن السعر الحالي هو سعر تكلفة الإنتاج.

ولم يتطرق القرار الذي نشرت الوزارة صورة منه على موقعها الرسمي على فيسبوك” اليوم الأربعاء، إلى سعر الكيروسين للاستهلاك المنزلي.

وأكدت الوزارة أن سعر الكيروسين المستخدم للاستهلاك المنزلي سيظل كما هو عليه إلى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن باقي المنتجات مثل البنزين والديزل.

وأشارت الوزارة إلى أن رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن البنزين والديزل سيصدر قريبا.