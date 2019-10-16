دون الإفصاح عن هويته.. الجيش يلقي القبض على عنصر من داعش في عملية نوعية بطرابلس

دون الإفصاح عن هويته.. الجيش يلقي القبض على عنصر من داعش في عملية نوعية بطرابلس عمليات الكرامة أكدت أن الإرهابي جرى نقله إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الأربعاء إن الجيش الوطني ألقى القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي إثر عملية نوعية نفذتها مجموعة 004 التابعة للقوات الخاصة داخل منطقة الغرارات المجاورة لقاعدة معيتيقة بطرابلس.

ولم يُشر المركز إلى هوية القيادي الإرهابي، لكنه أكد أنه جرى نقله إلى بنغازي بعد تسليمه بأحد المحاور بجنوب العاصمة.

وأوضح المركز، أن مجموعات مسلحة بتاجوراء أجرت عملية تفتيش واسعة ودقيقة إثر العملية النوعية التي قامت بها مجموعة الصاعقة.