خلال أسبوع واحد .. الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 127 حالة ليشمانيا في ثمان مدن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ40 من الفترة الثلاثين من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر الجاري .

المركز أوضح ، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، اليوم الأربعاء، أنه بحسب النشرة الوبائية، فإن الأسباب الرئيسية للمراضة هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات .

وكشفت النشرة الوبائية، أن حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 23 حالة، في حين بلغت حالات الإصابة بالسحايا 17، فضلا عن 12 حالة سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، أكدت النشرة تسجيل 19 حالة إسهال مدمي، و30 حالة متلازمة يرقان، فيما تم تسجيل 127 حالة ليشمانيا، ضمن الأمراض الجلدية، تم رصدها في الخمس وبني وليد وغريان ونالوت وصبراتة ورقدالين والشاطي وغدامس.

وكانت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز، كشفت في نشرتها الوبائية الصادرة يوم السابع من أكتوبر الجاري، للأسبوع الـ39 من الفترة الثالث والعشرين حتى التاسع والعشرين من سبتمبر أن عدد حالات ارتفاع الحرارة، والطفح الجلدي، بلغت 32 حالة، بينما بلغت حالات السعال الديكي 6 حالات، وبلغت عدد الإصابات بالشلل الرخوي الحاد حالتان فقط، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات.

ووفق البيان، أفادت النشرة الوبائية عن الأمراض المنقولة بالمياه، تسجيل 21 حالة إسهال مدمي، و23 حالة متلازمة يرقان، أما الأمراض الجلدية، فسجلت 104 حالة ليشمانيا.

وبحسب البيان، أوضحت إدارة الرصد في ختام نشرتها أن هذه الأرقام لم تُسجل على أنها أوبئة، في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة.