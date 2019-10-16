تسييري وحكماء الكفرة المساس بوزير التعليه بالقول أو العمل خارج ما يسمح به القانون مؤكدين على أن مطالب المعلمين مشروعة ولا يمكن معارضتها

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر المجلس التسييري ومجلس الحكماء والشورى ببلدية الكفرة ما حدث أمام وزارة التعليم بمدينة البيضاء الأحد الماضي من بعض ما اسماهم المندسين بين المعلمين من تطاول وقدح بألفاظ نابية في حق وزير التعليم، والتي لا يمكن أن تصدر عن معلمين يحملون على عاتقهم تربية الأجيال وبناء المجتمع.

المجلس والحكماء أوضحوا في بيان لهم اليوم الأربعاء أن وزير التعليم هو ابن هذه المنطقة بكل ما تمثله من ثقل جغرافي، مشيدين بكل ما يقوم به من زيارات ومتابعات ميدانية في شرق البلاد وغريها وجنوبها مواكبا لكل خطوات الجيش الليبي وتقديم الخدمات لهذه المدن المحررة، رافضين المساس به بالقول أو العمل خارج ما يسمح به القانون، حسب البيان .

وأكد بيان المجلس أنهم مع الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب للقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن مطالب المعلمين ونعتبر مسؤولية تنفيذه تقع على كل الجهات ذات العلاقة وهي وزارة التعليم ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضح البيان أن المعلم هو أساس المجتمع وهو الذي يقع على عاتقه العبء الأكبر في تربية النشء، ومن تحت يديه تخرج الكفاءات في جميع المجالات ولا يمكن تصور أي تطور أوتقدم أوتنميةّ في أي مجتمع مالم يكن المعلم والتعليم في سلم أولوياته .

وتابع البيان إن دور المعلم في رفعت وتقدم بلادنا لا يناظره إلا الاعتراف بجميل المعلمين والمعلمات والانحناء لهم إجلالا وإكبارًا، معتبرين مطالب المعلمين في تحسين وضعهم المعيشي وتقديم الرعاية الصحية لهم مطالب مشروعة لا يمكن معارضتها أو الوقوف ضدها.