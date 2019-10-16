تحسّن الوضع الأمني في سبها خلال الليل مسؤول أمني أكد أن نسبة الجريمة قلّت في سبها

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

قال رئيس قسم التحري والضبط بمديرية أمن سبها إبراهيم شوايل، إن الأمن داخل سبها تحسن بنسبة (70بالمئة) خلال الفترة الليلية.

وأوضح شوايل، أن ذلك يعود لنجاح الخطة الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش لتأمين المدينة ليلا.

وأكد أن نسبة الجريمة وحالات السطو المسلح، قلت إلى حد كبير مقارنة بالفترات الماضية.

وأشار شوايل، إلى أن عملية التأمين ركّزت على نشر وحدات أمنية ليلية في التقاطعات الرئيسية داخل المدينة، حيث تقوم هذه الوحدات بمهمة إزالة تعتيم زجاج السيارات ومراجعة أوراقها وضبط المطلوبين، ومساعدة سكان المدينة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ليلا.

وأوضح شوايل، أن عملية التأمين الأخيرة تتم بالتعاون بين الكتيبة116 واللواء 12المجحفل وجهاز الدعم المركزي ووحدات من مديرية الأمن بالمدينة.