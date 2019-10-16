برعاية الخارجية الأمريكية..الكبير يشارك اجتماع رفيع المستوى في واشنطن

أخبار ليبيا24

‎شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أمس الثلاثاء في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

وتناول الاجتماع دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في إطار خطة خماسية 2020-2024 وتوفير الموارد المالية اللازمة.

وعرض خلال الاجتماع أمس الثلاثاء لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالخصوص، كما وضعوا آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

يشار إلى أن الاجتماع كان بمشاركة مساعد وزير الخارجية ومساعد وزير الخزانة ومساعد وزير الطاقة الامريكية ومن الجانب الليبي وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي عن صندوق النقد والبنك الدوليين وبحضور الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي.