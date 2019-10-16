بالطيران التركي..مقتل 6 أفراد من سرية الدعم المركزي ترهونة

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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن 6 أفراد تابعين لسرية الدعم المركزي ترهونة التابعة للقوات المسلحة قتلوا في محور عين زارة.

وأضاف المصدر أن أفراد السرية قتلوا نتيجة قصفهم من قبل الطيران المسير التركي حيث كانوا يستقلون سيارة عسكرية.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة التركية المسيرة أقلعت من مطار معيتيقة ظهيرة اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ أبريل الماضي معارك شرسة بين القوات المسلحة العربية الليبية وقوات تابعة لحكومة الوفاق عقب إعلان القائد المشير خليفة حفتر عملية تطهير العاصمة من الجماعات المسلحة والإجرامية.

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