المحجوب يكشف الخطة الموضوعة لإعادة الأمن في الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، إن القائد العام المشير خليفة حفتر، أمر بوضع خطة متكاملة لإعادة الأمن ومعالجة الفراغ جنوبي البلاد، على كل المستويات.

المحجوب أوضح في تصريحات صحفية أن هناك برنامج متكامل أمر به حفتر، ويعمل على تنفيذه آمر منطقة الجنوب اللواء بلقاسم الأبعج، موضحًا أن الخطة تقوم على التنسيق الكامل بين كل المستويات العسكرية والأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى ما يخص البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذه الخطة، لا تعتمد على العمليات العسكرية فقط، مؤكدًا أن الهدف من البرنامج الأمني، جبر الضرر وإصلاح الوضع الذي آلت إليه مدينة مرزق وتأمينها وتأمين عودة الأهالي واستقرار الجنوب.

وكشف المحجوب، أن قوات الجيش تمكنت من طرد بعض المجموعات الإرهابية من مدينة مرزق، مؤكدًا أنه جاري العمل للقضاء على المجموعات المتبقية.

ومن جهته، قال رئيس قسم التحري والضبط بمديرية أمن سبها إبراهيم شوايل، إن الأمن داخل سبها تحسن بنسبة (70بالمئة) خلال الفترة الليلية.

وأوضح شوايل، أن ذلك يعود لنجاح الخطة الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش لتأمين المدينة ليلا.

وأكد أن نسبة الجريمة وحالات السطو المسلح، قلت إلى حد كبير مقارنة بالفترات الماضية.

وأشار شوايل، إلى أن عملية التأمين ركّزت على نشر وحدات أمنية ليلية في التقاطعات الرئيسية داخل المدينة، حيث تقوم هذه الوحدات بمهمة إزالة تعتيم زجاج السيارات ومراجعة أوراقها وضبط المطلوبين، ومساعدة سكان المدينة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ليلا.

وأوضح شوايل، أن عملية التأمين الأخيرة تتم بالتعاون بين الكتيبة116 واللواء 12المجحفل وجهاز الدعم المركزي ووحدات من مديرية الأمن بالمدينة.