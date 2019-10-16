القادة الداعشيين نهبوا وسلبوا الشّعب اللّيبيّ والعزيمة تشتدّ لمحاربة هذا العدوّ الفاشل

أخبار ليبيا24

لقد طُرِدَ داعش من ليبيا وعادت الحياة إلى طبيعتها في المدن الّتي كان يسيطر عليها عناصر التّنظيم الإرهابيّ، ولكنّ هؤلاء المجرمين لم يتقبّلوا الخسارة ولا الهزيمة، لذلك حاولوا في مناسباتٍ عدّة وبطرق مختلفة محاولة العودة إلى ليبيا لإعادة بسط نفوذهم ومتابعة عمليّاتهم الإجراميّة.

ولكنّ مخطّطات التّنظيم هذه تفشل دائمًا ويتمّ إحباطها بفضل تدخّل السّلطات اللّيبيّة اليقظة والساهرة على حماية البلاد والمواطنين، ولا سيّما أنّ عناصر داعش الفارّين من العدالة يحاولون في مناسبات عدّة زعزعة الأمن في ليبيا والمساس بسلامة المواطنين في البلاد.

كَثُرَت العمليّات العسكريّة والحملات المناهضة لداعش وجماعاته في أرجاء ليبيا ككلّ، وبخاصّةٍ في منطقة الجنوب اللّيبيّ الّتي كانت مؤخّرًا “منفذًا وملاذًا آمنًا” للإرهابيين الداعشيين الّذين ظنّوا أنّ الصحراء هي موطنهم الآمن بعد أن طُرِدوا من البلاد.

وفي هذا السّياق، تداولت الأخبار عن تنفيذ “أفريكوم” عمليّات عسكريّة ضدّ داعش في الجنوب اللّيبيّ من خلال شنّ غارات ضدّ التّنظيم الإرهابيّ داعش في ليبيا مُسفرةً عن مقتل أعدادٍ كبيرة من عناصر التّنظيم، ما منعهم من التقدّم والتمركز في البلاد، إضافةً إلى أنّ ذلك أثبت من جديد مدى ضعف التنظيم وفشل مخطّطاته وتشتت قياداته.

لقد حققت ليبيا نجاحات كبيرة وملحوظة في معركة تحرير المنطقة من الخطر الإرهابيّ، وهذا ما دفع الكثير من رؤوس الجماعات الإرهابية إلى الفرار خارج ليبيا حاملين معهم أموال الليبيين التي سرقوها من مصادر مختلفة وبطرق متنوّعة.

وفي أوائل انتشاره في ليبيا، اعتمد داعش استراتيجيّة الخطف والتعذيب، فقد كان العناصر يؤمرون باختطاف الأفراد المنتمين إلى عائلات غنيّة لإجبار أهلهم على دفع مبالغ مالية لافتدائهم وإطلاق سراحهم، فيجني بذلك عناصر التنظيم مبالغ طائلة.

كما أنّ تنظيم داعش الإرهابي سيطر على كافة الأموال التي كانت موجودة في المصارف العاملة في مدينة سرت، ما جعل أهالي المدينة يعانون صعوبة في سحب أموالهم، فقد نهب العناصر حوالي 50 مليون دينار ليبي، وهو إجمالي النقود التي كانت متوفرة في مصارف المدينة قبل سيطرة التنظيم عليها.

كلّ هذه الأموال الّتي سرقها داعش من اللّيبيين، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، حملها القادة الإرهابيين معهم ما إن دُقّ ناقوس الخطر وما إن بدأت الهزائم تطال التّنظيم هزيمةً تلو الأخرى.

لقد هرب القادة الداعشيين تاركين خلفهم شعبًا منهوبًا ومسلوبًا، ولكن مهما حاول داعش العودة إلى ليبيا، ومهما تعدّدت الاستراتيجيّات والوسائل الّتي يلجأ إليها ويعتمدها، سيبقى التنظيم كيانٌ ضعيف ومشتّت لا حول له ولا قوّة.

فبعد طرد هذا التّنظيم، أصبحت العزيمة أقوى لمنعه من العودة من جديد، وأصبح الشّعب يتمتّع بيقظةٍ أكبر وتسلّح بعزيمة أشدّ لمواجهة داعش بكلّ الأساليب الممكنة.