القائم بالأعمال في السفارة البريطانية يجري أول زيارة إلى طرابلس منذ توليه مهامه

القائم بالأعمال في السفارة البريطانية يجري أول زيارة إلى طرابلس منذ توليه مهامه نيكولاس هوبتون التقى مع فتحي باشاغا وبحثا عدة مواضع

أخبار ليبيا24

كشف القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في ليبيا اليوم الأربعاء عن عقده مجموعة من الاجتماعات الهامة في أول زيارة له إلى طرابلس منذ توليه مهامه الجديدة في سبتمير الماضي.

وقال نيكولاس هوبتون في تسجيل مصور نشرته السفارة البريطانية، “يسرني أن أكون في ليبيا لأول مرة، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات الهامة”.

وأضاف، “لقد قمت بجولات مفيدة داخل طرابلس وأتمنى أن أزور مدنًا ليبية أخرى شرقًا وغربًا وجنوبًا”.

وأكد هوبتون، أن من أوليات بريطانيا في ليبيا العمل مع جميع الأطراف من أجل بناء مزدهر لكل الليبيين.

وأعرب هوبتون عن تطلعه للعمل إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا.

وكان القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا قد التقى يوم الإثنين مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ووفقًا لمكتب إعلام الوزارة؛ فقد بحث الجانبان تدريب موظفي أجهزة الأمن بالوزارة وآفاق التعاون بين وزارة الداخلية ونظيرتها البريطانية.

كما بحثا موضوعات أمنية أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.