السفير الليبي بالأردن: أزمة ليبيا ليست عميقة ولا خيار أمامنا إلا بناء الدولة السفير يعتبر أن المال والسلاح أصل التأزم والحل في ليبيا

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اعتبر سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية محمد البرغثي اليوم الأربعاء إن الأزمة في ليبيا ليست بالعميقة وأن ليس من خيار أمام الليبيين إلا بناء دولتهم.

وقال البرغثي، في تدوينة على “فيسبوك” إن “ليبيا أزمتها ليست عميقة الجذور، أي أنها ليست عرقية، أو دينية، أو مذهبية”.

وأضاف، “أن ليبيا أزمتها قد تكون من صنع البشر، وليست من صنع القدر”. وأشار إلى أن المال والسلاح هما أصل التأزم والحل.

وقال، “المال والسلاح، هما عناصر التأزيم ومفاتيح الحل. من امتدت يده إلى مال الدولة، لن يكون مع قيام الدولة، ومن وضع يده على السلاح بطريقة غير شرعية، لن يكون مع الشرعية”.

وتابع، “الأمور غايةً في الوضوح، ليس أمامنا من خيار، إلا خيار الدولة، وبناء مؤسسات الدولة. الثقةُ في الله. الثقةُ في أهلنا، أسلحةٌ فعالة، في معركتنا من أجل استعادة الوطن وبناء الدولة”.