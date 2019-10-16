الحويج يسلم رسالة من رئيس مجلس النواب إلى رئيس البرلمان الأوروبي زيارة الحويج إلى مقر البرلمان الأوروبي لاقت احتجاجًا مسبقًا من حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

سلّم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى رئيس البرلمان الأوروبي.

والتقى الحويج عدد من البرلمانيين الأوربيين بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل وعقد جملة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع مختلف الكتل السياسية الأوروبية. ووصل الحويج يوم الثلاثاء إلى مقر البرلمان الأوروبي بناء على دعوة رسمية قدمت إليه لإجراء مباحثات رسمية مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إن زيارة الحويج لمقر البرلمان الأوروبي تأتي في إطار التحركات الدبلوماسية التي تنتهجها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة لتعريف العالم وأوروبا تحديداً بحقيقة الأوضاع في ليبيا.

ووضع الحويج خلال زيارت لبروكسل إكليلًا من الزهور في موقع الهجوم الإرهابي بمحطة ميتروا ملبيك بوسط بروكسل تضامناً مع ضحايا الهجمات الإرهابية وإشارة إلى ضرورة تحشيد الجهود المشتركة مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأكد الحويج خلال زيارته على أن مجلس النواب والحكومة المؤقتة والجيش الوطني وأبناء الشعب الليبي يحاربون الإرهاب نيابةً عن العالم، داعياً الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الشريك الحقيقي على الأرض في مكافحة الإرهاب، على حد تعبيره.

وقبل وصوله إلى بروكسل عبّرت البعثة الليبية التابعة لحكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي عن استغرابها من قيام البرلمان الأوروبي لاستضافة الحويج الذي وصفته بـ “مواطن ليبي ينتحل صفة وزير خارجية ليبيا”.

وقالت البعثة في بيان يوم الجمعة “إن مثل هذه الاستضافة تخالف تأكيدات الاتحاد الأوروبي قطع الاتصالات مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق ولا تساعد في استقرار ليبيا، بل تمنح منصة لصوت داعم للعدوان على طرابلس”.