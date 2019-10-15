هيئتي المواصلات والاستثمار العسكري يناقشان مشروع الطريق الدولي طبرق – أمساعد

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمكتب آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة الكابتن محمد علي عبدالقادر، ومدير الإدارة التجارية بهيئة الاستثمار العسكري عميد فرج إدريس، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومسؤول قطاع المواصلات بطبرق كذلك مصلحة التخطيط العمراني .

وناقش الحضور، آلية إنشاء وصيانة الطريق الدولي ما بين طبرق – إمساعد بطول 140 كم .

وأفاد مدير الإدارة التجارية لعميد فرج إدريس أن الأعمال ستبدأ قريبا في هذا الطريق، على أن يكون عرض الطريق بحارتين كل حارة بعرض 12 متر، وستكون هناك محطات لتقديم الخدمات للمسافرين.

إدريس أكد أن متوسط أعداد الشاحنات شهريا يصل لحوالي 600 شاحنة، لافتًا إلى أنه سيتم فرض جباية على الشاحنات والسيارات الثقيلة.

ومن جهته، أكد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، أن الحماية ستتوفر للشركات المنفذة، ومنطقة طبرق العسكرية سيكون لها اهتمام خاص بهذا المشروع وتذليل كافة الصعاب والعراقيل .

واتفق الحضور بأن يوم السبت القادم سيكون، هنالك اجتماع فني لكل الأطراف المعنية بهذا المشروع الحيوي الهام .