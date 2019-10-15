مدير أمن منفذ أمساعد يكلف أعضاء من الشرطة الزراعية لمتابعة المنتجات الزراعية

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أصدر مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي تعليماته بتكليف أعضاء من جهاز الشرطة الزراعية لمتابعة البضائع والمنتجات الزراعية داخل الحظيرة الجمركية.

وأوضح مكتب الإعلام في مديرية أمن منفذ أمساعد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي مدير المنفذ للحد من انتشار الأغذية الزراعية غير الصالحة للاستعمال البشري.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن بعض البضائع والمنتجات الزراعية والتي تدخل عبر منفذ امساعد قد تحمل مواد مسرطنة.