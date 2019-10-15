سيلتقي الثني والحبري..عقيلة صالح يتعهد بإيجاد آلية لصرف زيادة مرتبات المعلمين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعهد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل العمل على بإيجاد آلية مالية لصرف زيادة مرتبات المعلمين.

وأضاف صالح – بحسب المستشار الإعلامي فتحي عبدالكريم المريمي – أنه سيلتقي برئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري لبحث الزيادة للمعلمين حسبما أقرها القانون.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن تفتح المدارس أمام طلابها وبحضور معلميها، وأن يتولى الاتصال والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقى نقيب عام المعلمين وعدد من رؤساء فروع النقابة بحضور النائب الهادي الصغيرونوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بزيادة مرتبات المعلمين والقانون الصادر بالخصوص من مجلس النواب.