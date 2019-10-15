حفتر: سلامة بذل جهودًا كبيرة لكنه لا يملك عصًا سحرية

حفتر: سلامة بذل جهودًا كبيرة لكنه لا يملك عصًا سحرية أكد أن هناك أمور لا يمكن معالجتها بالدبلوماسية المرنة

أخبار ليبيا24

قال القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بذل مجهودا كبيرا وواجه صعوبات وعراقيل عديدة، ربما لم يكن يتصورها في بداية عمله كمبعوث أممي.

وأكد حفتر، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الورسية، أن سلامة لا يملك عصًا سحرية كما لا يملك الصلاحيات الكافية لفرض أي رؤية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي وجد أمامه اتفاق الصخيرات الذي وضع له إطاراً محدداً لا يمكنه تجاوزه.

وأضاف، أن سلامة اصطدم في مراحل سابقة بانقسام في الموقف الدولي حول الأزمة الليبية، كما واجه أيضا أفراداً ومجموعات مستفيدة من حالة الفوضى وتعمل بأقصى إمكاناتها لعرقلة أي تسوية سياسية.

واعتبر القائد العام للجيش، أن المبعوث الأممي حاول بكل جهده توظيف خبرته ودبلوماسيته في تنفيذ برنامجه الذي طرحه أمام مجلس الأمن عند استلامه مهامه كمبعوث أممي، لكن الظروف لم تكن سهلة، وهو بلا شك يعرف جيدًا من هي الأطراف التي تعرقل مساعيه لإيجاد تسوية سياسية سلمية.

وأكد حفتر أن سلامة يدرك جيدًا موقف القيادة العامة للجيش ومبادئها الوطنية، كما أننا نتعامل معه بكل شفافية ومصداقية، وندعم جهوده الرامية لإيجاد حل للأزمة.

وقال القائد العام للجيش، “كنا نود أن نسمع في كل إحاطته وتصريحاته الحقيقة كاملة وبشكل صريح وواضح”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش تصب في دعم مساعيه لإيجاد حل سياسي، ولأنها تمهد له الطريق وتخلق المناخ المناسب لأي تسوية.

وشدد حفتر على أن هناك أمور لا يمكن معالجتها بالدبلوماسية المرنة وبالمجاملات، ولا يمكن بأي حال إرضاء جميع الأطراف، كما أن سياسة الغموض لا تخدم القضية الليبية لأنها قد تهز الثقة، وتبقى الشفافية هي أساس التعامل لبلوغ النجاح.