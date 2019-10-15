تعادل سلبي يحسم ودية ليبيا وموريتانيا

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أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل السلبي 0-0 ودية منتخب ليبيا لكرة القدم ومضيفه الموريتاني في المباراة التي احتضنها ملعب “شيخا ولد بيديا” اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط.

ولم يظهر المنتخب الليبي بالشكل المطلوب في الشوط الأول حيث خلق أصحاب الأرض أكثر من فرصة نجح الحارس جواد رزق في التصدي لها .

وفِي الشوط الثاني تحسن أداء ليبيا وكادت أن تتقدم بالنتيجة ولكن الرعونة والتسرع كانت واضحة في أداء لاعبي ليبيا .

وهذا اللقاء هو الثاني للمنتخب الليبي خلال فترة تحضيراته لتصفيات الشان حيث تعادل الجمعة الماضية أمام المغرب 1-1.

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