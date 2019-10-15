تشييع ثلاث فتيات شقيقات قُتلن جراء قصف على منزلهن بمنطقة الفرناج بطرابلس إدانة دولية لمقتل الفتيات تطالب بوقف القتال

أخبار ليبيا24

أقيمت اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على ثلاث فتيات قُتلن جراء قصف على منزلهن في منطقة الفرناج بطرابلس.

وشيع المصلون جثامين الفتيات (ريحانة 4 سنوات–وهالة 5 سنوات–وبثينة 7 سنوات) إلى مقبرة أبو عائشة، في سوق الجمعة.

واتهمت حكومة الوفاق الجيش الوطني بقصفه لمنزل الضحايا الذي أدى إلى مقتل الشقيقات الثلاث وإصابة أمهن وأختهن، غير أن الجيش أعلن عن رفضه هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها كذبة.

وفند الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قيام سلاح الجو بتنفيذ أي غارة جوية تجاه أي أهداف مدنية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها لمقتل الفتيات، مشيرة إلى أن الأطفال الأبرياء يدفعون ثمنًا غالياً بسبب العمليات الحربية.

ودعت البعثة إلى الوقف الفوري للهجمات العشوائية التي تودي بحياة الأبرياء.