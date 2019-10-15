شعبة الإعلام الحربي تدعو المدنيين في طرابلس لتجنب مناطق الاشتباكات أكدت أن الجيش يقصف في مواقع قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

ناشدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني اليوم الثلاثاء المدنيين في كافة طرابلس بالابتعاد عن مواقع تمركز القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأفادت الشعبة في بيان ما يُسمع من أصوات خلال هذه الساعات ناتج عن استهداف الوحدات العسكرية للقوات المسلحة لمواقع وتمركزات قوات الوفاق.

وقالت، “حفاظاً على سلامة أرواحكم يرجى عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة”.

ويخوض الجيش الوطني منذ نحو ستة أشهر عملية لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء في مقابلة صحفية، أن الجيش قادر على إنهاء الحرب في طرابلس خلال يومين فقط، إلا أنه يضع سلامة المدنيين فوق كل اعتبار.

وقال، “نحن بإمكاننا أن ننهي هذه الحرب خلال يوم أو يومين عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة من جميع المحاور، لكن ذلك سيؤدي الى دمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها”.