أعداؤنا هم الإرهابيون..حفتر: من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات

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كشف القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، أن من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات، إذا توفرت فيه الشروط القانونية.

وأضاف حفتر خلال لقاء مع “سبوتنيك” الروسية أن سيف الإسلام مواطن ليبي، مؤكدًا أنه لا يضع نفسه في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الكفاءة ويتقدم للترشح.

وتابع القائد العام :”الليبيون هم أصحاب القرار في انتخاب الرئيس القادم، أما الترشح فهو أمر لا يعني إلا المترشح نفسه، وفي جميع الأحوال، فإن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الآن ونحن نخوض حرب تحرير شامل سابق لأوانه”.

وتابع حفتر :”أنا لا أعلم أين هو حاليا، ولا يوجد أي تواصل بيننا، وهذا لا يعني بطبيعة الحال وجود أي خلاف أو عداوة أعداؤنا هم الإرهابيون، وكل من يحمل السلاح في وجه المواطن ويعتدي على حرمات الناس ويستهين بكرامتهم وينهب ثروات الليبيين ويعرض سلامة الوطن للخطر”.

ولفت القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى أن الانتهاء من العمليات العسكرية لا يعني أن المناخ سيكون مؤاتيا على الفور لإجراء الانتخابات، موضحا أن مسألة ترشحه للرئاسة من عدمه، أمر لا يشغل تفكيره حاليا بالمطلق.