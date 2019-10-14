واصفًا إياه بالقرصنة والسرقة ..  العرادي : قرار قيادة حفتر بخصوص التعبئة العامة صادر عن سلطة متمردة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف القيادي السابق بحزب العدالة والبناء في ليبيا، عبد الرازق العرادي، إعلان خليفة حفتر للتعبئة العامة بـ”القرصنة والسرقة” لأموال الدولة.

العرادي فند، وجهة نظره، في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى بطلان القانون رقم 10 لسنة 2015م الذي أصدره مجلس النواب في طبرق.

وأوضح أنه استنادا للقاعدة الشهيرة “ما بني على باطل فهو باطل، فإن قرار قيادة الجيش بشأن التعبئة العامة الصادر أمس “لا يزيد عن كونه قرصنة وسرقة لأموال الدولة صادر عن سلطة متمردة ولا سند قانوني له”، حسب وصفه .

يشار إلى أن حفتر، أصدر قرارا بتشكيل الهيئة العامة للتعبئة برئاسة عون الفرجاني، بهدف تسخير كافة موارد الدولة لدعم قوات الجيش الوطني .