واصفًا إياهم بمنافقي الحياد .. السويحلي أقول لسلامة وبعثته تعالوا وشاهدوا أشلاء عائلة الفرناج مطالبًا وزراء الوفاق بتحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم قولا وفعلا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، البعثة الأممية لدى ليبيا، ومبعوثها غسان سلامة، ومن وصفهم بـ”منافقي الحياد”، إثر القصف الجوي لطيران قوات الجيش الوطني الذي استهدف منطقة الفرناج.

السويحلي استنكر ، بحسب تغريدة نشرها عبر صفحته الخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، تناثر الأشلاء البشرية التي نتجت عن القصف الجوي، مطالبا هؤلاء “المنافقين وسلامة،” بمشاهدة هذه الأشلاء التي تعود لأسرة كانت آمنة قبل قصف هذا “المجرم حفتر”.

‫أقول لمنافقي الحياد ولبعثة #سلامة البائسة؛ اذهبوا وشاهدوا أشلاء العائلة التي كانت آمنة في منزلها بمنطقة #الفرناج قبل أن… Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Monday, October 14, 2019

وطالب وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بتحمل مسؤولياتهم وإعلان موقفهم قولا وفعلا من هذا العدوان أو تقديم استقالتهم، وختم مستشهدا بالمثل الشعبي: “اللي يركب الجمل ما يغطيش رأسه” .

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق أكد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف طيران الكرامة لمنزل بمنطقة الفرناج، فيما نفت مصادر عسكرية بقوات الجيش الوطني إصابة المنزل، مؤكدة أنهم قصفوا تجمع لقوات الوفاق بالقرب من معسكر الرابش .