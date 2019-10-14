ملعب الإسكندرية يستقبل لقاء النصر و برولين الأوغندي

ملعب الإسكندرية يستقبل لقاء النصر و برولين الأوغندي

أخبار ليبيا24- خاص

سيحتضن ملعب الإسكندرية الرياضي الدولي في جمهورية مصر رسمياً لقاء فريق النصر أمام برولين الأوغندي في إطار مباراة الذهاب الأولى ضمن الدور الثاني والثلاثين مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم .

وستقام المواجهة يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري على تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا .

ويعتبر ملعب الإسكندرية من أقدم الملاعب المصرية وافتتح يوم 17 نوفمبر 1929 ويتسع لعدد 20 ألف متفرج.

وسبق وأن احتضن عديد المسابقات و استضاف مباريات بطولة أمم أفريقيا 2006 وبطولة أمم أفريقيا الأخيرة 2019 .

وسبق للنصر الليبي وأن لعب مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في مصر حيث استقبل ملعب بتروسبورت بالقاهرة مباريات النصر أمام عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى وفريق الرجاء المغربي.