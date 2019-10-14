محملًا البعثة الأممية المسؤولية .. الرئاسي: حفتر قصف حي الفرناج لفشله في احتلال طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان المجلس الرئاسي، بأشد العبارات، القصف الجوي الذي استهدف صباح اليوم الإثنين، حي الفرناج السكني وسط طرابلس، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، كما أدى إلى ترويع السكان الآمنين.

المجلس وصف ، في بيان، اليوم الإثنين، قصف حي الفرناج الذي ارتكبه طيران “مجرم الحرب حفتر”، بالعمل الإجرامي، الذي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على المطارات والممتلكات العامة والخاصة التي أدت إلى قتل وترويع المدنيين، وجميعها ينتهك القوانين والمواثيق الدولية، وتعكس حالة التخبط واليأس التي أصيب بها “المجرم ومليشياته”، بعدما فشل في تحقيق هدفه باحتلال العاصمة، حسب وصفه .

وأكد أن غياب الموقف الحازم والرادع من قبل المجتمع الدولي تجاه “مجرم الحرب ومليشياته” المعتدية، هو ما يشجعهم على الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، حسب البيان .

وحمّل المجلس الرئاسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، داعيا إياها للعمل على حماية المدنيين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجرائم التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، تمهيدا لتقديم الجناة للعدالة.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أكد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف جوي لمنزل بمنطقة الفرناج، فيما نفت مصادر عسكرية إصابة المنزل، مؤكدة أنهم قصفوا تمركز لقوات الوفاق بالقرب من معسكر الرابش فقط .

ومن جهته، أكد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أن القصف طال منزل عائلة إسماعيل كشيله بمنطقة الفرناج، وأسفر عن وفاة 3 أطفال، بالإضافة إلى وجود طفلة بقسم العناية الفائقة، وجرى بتر أحد ساقيها، فضلا عن إصابة امرأة حالتها غير مستقرة، وجرح اثنين آخرين.