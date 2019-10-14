ليبيا تشارك في البطولة الأفريقية للكرة الحديدية

أخبار ليبيا24- خاص

يواصل المنتخب الليبي للكرة الحديدية مشاركته في البطولة الأفريقية للعبة في المغرب.

وتحصل اللاعب أحمد فياض على المركز الثاني في التصفيات الأولى لرمي “التصاعدي” خلف تونس التي تحصلت على 34 نقطة وحلت ليبيا ثانيا بـ 26 وجاءت المغرب برصيد 24.

وخاض المنتخب الليبي أول مبارياته في بطولة أفريقيا تخصص “طويل” صباح الأحد 3 مباريات في تخصص “التقليدي الزوجي” حيث لم يحالفه الحظ وخسر أمام المنتخب المغربي بنتيجة 13/6.

وفي التصاعدي الزوجي حصل علي الترتيب الثالث وفي “المركب” فاز اللاعب هيثم فياض في مباراته الأولى أمام المنتخب البوركيني.

وتحتضن المغرب بطولة أفريقيا للكرة الحديدية في الفترة من 11 وحتى 16 أكتوبر الجاري وستكون البطولة مؤهلة لبطولة العالم في تركيا التي ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل.