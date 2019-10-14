عقيلة يناقش مع وزير التعليم الموقف التعليمي بالجامعات

اللقاء تطرق إلى قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب

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أخبار ليبيا24

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن المستشار عقيله صالح ووزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز وعدد من رؤساء الجامعات الليبية ومراقب التعليم ببلدية القبه ناقشوا الموقف التعليمي بالجامعات وبداية الدراسة الجامعية للعام الجديد والاستعدادات له.

وأوضح المريمي، أن اللقاء تطرق إلى قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.

والموظف الجامعي وذلك من أجل الرقي بالعملية التعليمية والاداء في الجامعات.

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