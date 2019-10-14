البعثة الأممية تعرب عن صدمتها لمقتل ثلاث فتيات بمنطقة الفرناج

أخبار ليبيا24

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن صدمتها إزاء مقتل أطفال أبرياء في منطقة الفرناج بطرابلس.

وقالت البعثة في بيان لها، “مرة أخرى، يدفع الأطفال الأبرياء الثمن غالياً. لقد أودى هجوم اليوم وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها في الغارة الجوية التي تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعه لقوات “الجيش الوطني الليبي” قد نفذتها”، حسب نص البيان.

ودعت البعثة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية. وقال: “يأتي هذا الهجوم السافر بشكل خاص بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس الذي طال أيضاً عدداً من الأطفال”.

وأضافت، “أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي ترتكب، والأرواح البريئة التي تزهق كل يوم تقريباً وهي تحث الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا”.

واتهمت حكومة الوفاق اليوم الإثنين الجيش الوطني بقصف جوي على حي سكني بمنطقة الفرناج أسفر عن مقتل 3 فتيات، الأمر الذي نفاه الجيش الوطني.

ورفض الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري اليوم الإثنين الاتهام الموجه لسلاح الجو بالقصف.

وقال المسماري، “إن سلاح الجو لم يقصف أي هدف مدني في منطقة الفرناج بطرابلس”. واعتبر أن الاتهامات الموجهة للجيش من قبل حكومة الوفاق ما هي إلا أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال المسماري، “إن فبركة الأخبار الكاذبة والمضللة أصبح اختصاص أصيل للإخوان المفلسين ومن يسير في ركبهم”.

وأضاف، “بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها ميليشياتهم أمام القوات المسلحة العربية الليبية ودقة الضربات البرية والغارات الجوية والتي من بينها غارات اليوم الإثنين على معسكر المخابرة بالفرناج والذي تتخذه غرفة عمليات وتلقوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، تخرج علينا بياناتهم وآلتهم الإعلامية الفاجرة محاولة تشويه عمليات القوات المسلحة بكذبة أخرى تضاف لكذبة أطفال قنفودة وعوائل الصابري وتجويع المدنيين في درنة وحرب عرقية وتصفية في الجنوب”.