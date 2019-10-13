معهد تدريب الشرطة بدرنة يستقبل أولى دفاعته المعهد كان مقرًا للجماعات الإرهابية قبل تحرير درنة

أخبار ليبيا24-خاصّ

استقبل معهد تدريب الشرطة درنة أولى دفاعته لتلقي دورات التدريب في مقره الكائن في منطقة بو مسافر بالمدخل الغربي للمدينة.

وكان مقرّ معهد الشرطة مقرًا لتجمع الإرهابيين لعدة سنوات، وذلك قبل تحرير المدينة من الإرهاب والتطرف من قبل قوات الجيش الليبي.

وبعد قرار وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البدء في التسجيل بمعهد علوم الشرطة توافد شباب درنة على التسجيل للالتحاق بالدراسة في المعهد، وذلك بهدف الالتحاق بمديرية الأمن والدعم المركزي بدرنة بعد تخرجهم والمساهمة في حفظ الأمن داخل المدينة.

ولوجود قيد أمني تم استبعاد بعض الطلبة المتقدمين للدفعة، حيث أجريت الكشوفات الطبية على المتقدمين من قبل اللجنة الطبية المكلفة من الإدارة العامة للتدريب ببنغازي برئاسة عقيد زايد الشلماني وعضوية عدد من الضباط ومجموعة من الأطباء.

وأجرت اللجنة الطبية، تحاليل طبية خاصة للكشف عن المخدرات والخمور، حيث تم أخذ التحاليل والعينات من المتقدمين.

وجرت الفحوصات للمتقدمين وفق النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسة الشرطة.