ليبيا تخسر وديّاً أمام المنتخب المغربي المحلي

أخبار ليبيا24- خاصّ

خسر المنتخب الليبي لكرة القدم للاعبين المحليين مباراته الودية، أمام مضيفه المغربي المحلي 2-0، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس السبت، على أرضية الملعب البلدي لبركان.

وسجل المنتخب المغربي هدفه الأول قبل نهاية الحصة الأولى بثلاث دقائق، و عاد المنتخب المغربي ليضاعف النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 82.

ودخل المدرب الليبي “جلال الدامجة” اللقاء بتشكيلة ضمت كل من ” مراد الوحيشى” لحراسة المرمى – أحمد التربي والمعتصم بالله صبو وأحمد المقصى وطلال فرحات وسفيان بن عمران وعبد الله العرفي والشامخ العبيدي وسالم المسلاتي ومعتز المهدي وعمران التاورغي.

كما شارك كل من مهند بوعجيلة، بدلا من الشامخ العبيدي وإبراهيم بودبوس، بدلا من سالم المسلاتي وربيع الشادي بدلا من عمران سالم وامحمد مفتاح، بديلا لسفيان بن عمران وجبريل مرسال بدلا من معتز المهدي .

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في 20 من أكتوبر الجاري بملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية ضمن إياب الجولة الحاسمة، من أجل التأهل لنهائيات الشان 2020 .

وكان المنتخب الليبي الأول قد تعادل إيجابياً امام المغرب أمس الأول الجمعة بنتيجة 1-1