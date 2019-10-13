لمناقشة التطورات الأمنية والإعداد لمؤتمر برلين .. السفير الإيطالي يلتقى “سيالة”

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، اليوم الأحد في طرابلس، بوزير الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد الطاهر سيالة، وذلك لمناقشة التطورات الأمنية والإعداد لمؤتمر برلين.

وأوضحت السفارة الإيطالية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم التأكيد على احترام الدور الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في مجال النفط ومشتقاته، بالإضافة لتعميق التعاون الثنائي بين ليبيا وإيطاليا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.