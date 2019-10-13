قوات الجيش تقتحم مواقع ومراصد هامة للوفاق بمحاور اليرموك والعزيزية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني، اقتحام مواقع هامة ضمن العمليات العسكرية على طرابلس، بمحاور اليرموك والعزيزية .

الشعبة ذكرت في بيان لها، أنه تزامنًا مع الضربات الجوية لمقاتلات السلاح الجوي التابعة لها، نجحت الوحدات العسكرية بقوات الجيش في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور طرابلس.

وتابعت أن قوات الجيش، توغلت من خلالها، واقتحمت مواقع ومراصد هامة لقوات الوفاق والجماعات الإرهابية المساندة لها، في كلاً من محاور اليرموك والعزيزية.

واختتمت الشعبة أن طابع السرية في العمليات العسكرية، هو السبب الرئيسي لتسهيل تنفيذ المهام من قبل رجال قوات الجيش.

يذكر أن القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.