قوات الجيش تقتحم مواقع ومراصد هامة للوفاق بمحاور اليرموك والعزيزية

مؤكدة أن طابع السرية هو السبب الرئيسي لتسهيل تنفيذ المهام

8

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني، اقتحام مواقع هامة ضمن العمليات العسكرية على طرابلس، بمحاور اليرموك والعزيزية .

الشعبة ذكرت في بيان لها، أنه تزامنًا مع الضربات الجوية لمقاتلات السلاح الجوي التابعة لها، نجحت الوحدات العسكرية بقوات الجيش في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور طرابلس.

وتابعت أن قوات الجيش، توغلت من خلالها، واقتحمت مواقع ومراصد هامة لقوات الوفاق والجماعات الإرهابية المساندة لها، في كلاً من محاور اليرموك والعزيزية.

واختتمت الشعبة أن طابع السرية في العمليات العسكرية، هو السبب الرئيسي لتسهيل تنفيذ المهام من قبل رجال قوات الجيش.

يذكر أن القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة”  لتحرير  طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

المزيد من الأخبار

الوطنية للنفط تناقش تطوير خطط الإنتاج مع شركتي “سانكور”…

الثني لمسؤول بحكومة جنوب إفريقيا : بذلنا الجهود والتضحيات لتخليص ليبيا من الإرهابيين

تعرف على الضوابط والشروط التي سنها حكماء طبرق في الأفراح والمآتم

المجدوب مديرًا للمعهد العالي لضباط الشرطة بالمؤقتة

المزيد

الوطنية للنفط تناقش تطوير خطط الإنتاج مع شركتي…

الثني لمسؤول بحكومة جنوب إفريقيا : بذلنا الجهود والتضحيات…

تعرف على الضوابط والشروط التي سنها حكماء طبرق في الأفراح…