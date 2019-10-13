بلدي غدامس يعلن فشل مفاوضاته مع أهالي خاطفي الأطباء الستة بمدينة الزنتان مصادر أكدت أن الخاطفين من الزنتان ويطالبون بإطلاق محتجز لدى قوة الردع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المجلس البلدي غدامس، فشل مساعيه في التوسط للإفراج عن الأطباء الستة المختطفين بالقرب من مدينة الزنتان.

المجلس أضاف في بيان مرئي له اليوم الأحد أنه تواصل مع أهالي الخاطفين للإفراج عن طاقم القافلة الطبية المتوجهة إلى غدامس، وانتظروا أكثر من يومين، لكن دون جدوى، لافتًا إلى استمرار هذه الاتصالات حتى الآن، من دون أية نتيجة تذكر.

كما أعلن المجلس، تضامنه مع المختطفين وأهاليهم، مهيبا بحكماء الزنتان، أن يبذلوا قصارى جهدهم والاستمرار في المساعي لفك أسر هؤلاء المخطوفين.

وناشد المجلس، جميع جهات الدولة الرسمية والاجتماعية بضرورة التدخل السريع لفك معاناة هؤلاء المخطوفين وأسرهم، مبرزا أنه لن يدخر جهدا للتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة داخل الزنتان وخارجها لإطلاق سراح المختطفين.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، قد أدانت بأشد العبارات، الاعتداء الذي تعرضت له القافلة الطبية المتوجهة إلى غدامس، والاخفاء القسري لستة كوادر طبية.

وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أعيان مدينة الزنتان العمل على الإفراج الفوري عن العناصر الطبية المحتجزة، مناشدة الجهات الرسمية المسؤولة ومنها داخلية الوفاق، بالتحقيق في الحادثة وتكثيف الجهود لإطلاق سراح المحتجزين وملاحقة الجناة.

وأكدت أنها تواصلت مع المجلس البلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة، معربة عن استيائها ورفضها لهذه الأفعال المجرمة وفقا للقوانين المحلية والدولية.

يشار إلى أن مستشفى غدامس العام أعلن أمس السبت اختطاف 6 أطباء، كانوا ضمن قافلة طبية قادمة من طرابلس في طريقها إلى غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.

واستنكر المستشفى بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول والذي يتنافى مع القيم الوطنية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الأطباء كانوا في طريقهم لتقديم الخدمات للمئات من المرضى.

وأوضحت مصادر أن الأطباء اختطفوا الجمعة من قبل مسلحين عند مرور قافلتهم من طريق باطن الجبل واقتيدوا إلى مدينة الزنتان.