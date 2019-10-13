بعد استنكار مجلس الدولة لبيان الجامعة العربية.. المشري يؤكد دعمه للعملية العسكرية للجيش التركي شمالي سوريا اعتبر أن العملية في نطاق محاربة للإرهاب

أخبار ليبيا24

بعد استنكار المجلس لبيان جامعة الدول العربية حول الهجوم التركي على شمال سوريا، التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الأحد مع السفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن في العاصمة طرابلس حيث ناقشا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك.

وأكد المشري على دعم المجلس للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في نطاق محاربتها للإرهاب.

وتركيا هي الحليف الداعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني.

وقدّم السفير التركي شرحًا وافيًا للمشري حول عملية الجيش التركي التي أطلق عليها “نبع السلام” حيث اعتبر أنها تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن بلاده متمسكة بوحدة الأراضي السورية وسلامتها.

واستنكر مجلس الدولة الاستشاري، ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.

واعتبر أن قراراتها وبياناتها باتت رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وذلك في إشارة إلى دولتي مصر والإمارات.

وأدانت الجامعة العربية يوم السبت أما وصفته بـ “العدوان التركي على سوريا” وحمّلت أنقرة مسؤولية تفشى الإرهاب.

وجاءت هذه الإدانة عقب إنها مجلس الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الهجوم التركي على شمال سوريا.

وطالب المجلس في قراره تركيا بوقف هجومها والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية.