الوطنية للنفط تناقش تطوير خطط الإنتاج مع شركتي “سانكور” و”ايكوانور”

الوطنية للنفط تناقش تطوير خطط الإنتاج مع شركتي “سانكور” و”ايكوانور” تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله سلسلة من الاجتماعات في مدنية لندن لمناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

واجتمع صنع الله مع المدير العام لشركة سانكور في ليبيا جو سمرقازي، لبحث آليات تعزيز التعاون، مع التركيز على تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

كما اجتمع رئيس مجلس الإدارة مع ايكوانور التي لديها اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهي من ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي الذي تقوم بتشغيله شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

ومثل شركة ايكوانور، بول ماك قفرتي نائب الرئيس للاستكشاف السيدة جان سيسيل، و نائبة الرئيس للاستكشاف في المواقع البحرية بالإضافة إلى بيبر ماريس المدير التنفيذي في ليبيا وفاضل حريب نائب المدير في ليبيا.

وضم وفد المؤسسة كل من أبوالقاسم شنقير عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج، وعبدالوهاب النعمي رئيس لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية.