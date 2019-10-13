المدارس غير جاهزة..معلمو سبها يؤكدون إضرابهم عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم

المدارس غير جاهزة..معلمو سبها يؤكدون إضرابهم عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم المعلمين سيأتون للمداومة في مدارسهم ولكن لن يدخلوا الحصص الدراسية

أخبار ليبيا24- خاصّ

خرج المعلمون والمعلمات بمدارس سبها اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية؛ أعلنوا فيها إضرابهم عن العمل، حتى تستجيب وزارة التعليم لمطالبهم.

وقال نقيب نقابة معلمي سبها عبدالسلام الجهمي لـ”أخبار ليبيا24″ إن الإضراب جاء للمطالبة بحقوق المعلم، التي لم تستجب لها الوزارة, وعلى رأسها زيادة المرتبات التي أقرها مجلس النواب ولم يتم تنفيذها.

وأوضح الجهمي، أن المعلمين سيأتون للمداومة في مدارسهم ولكن لن يدخلوا الحصص الدراسية؛ مؤكدًا على المطالبة بمستحقات معلمي العقود الموسمية الذين لم تعط منذ العام2014.

وأشار نقيب معلمي سبها، إلى أنه لا يمكن بدء الدراسة دون أن تجهز المدارس لهذا العام حيث توجد مدارس تحتاج إلى صيانة لتتمكن من استقبال الطلبة هذا العام.

وبين الجهمي، أن المدارس لم تستلم أدواتها التعليمية واحتياجاتها من مقاعد وكتب وغيرها مؤكدا تواصل الاعتصام حتى تتحقق المطالب.

ولفت نقيب نقابة معلمي سبها إلى أن النقابة ترحب بأي تجاوب يدفع باتجاه تحقيق المطالب وبدء العام الدراسي.