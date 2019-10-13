اللّواء 73 يدعم ميادين القتال بـ (5) سرايا..وصدور الأوامر بتقدم الوحدات العسكرية وحدات اللواء 73 مشاة، خاضت معارك شرسة في الدفاع عن نقاط تمركزها

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

قال المسؤول الإعلامي “المنذر الخرطوش” اليوم الأحد، إن اللواء 73مشاة الذي بإمرة اللواء علي القطعاني، قد دعم ميادين القتال بعدد 5 سرايا قتالية.

وأوضح الخرطوش، أن اللواء 73 مشاة، دعم ميادين القتال بسرية هاوزر كتيبو “303” مدفعية وسرية دبابات كتيبة “298” دبابات و”3″ سرايا مشاة.

وأكد المسؤول الإعلامي، أن وحدات اللواء 73 مشاة، خاضت معارك شرسة في الدفاع عن نقاط تمركزها من الأحياء البرية، إلى كزيرما وصولا إلى كوبري المطار، ولم تخسر نقطة واحدة.

وأفاد “الخرطوش” أن الأوامر صدرت بالتقدم في الساعات الماضية في نقاط مختلفة كسائر وحدات القوات المسلحة في جميع المحاور.

ولفت المسؤول الإعلامي، إلى أن التقدمات صاحبها تكتم إعلامي؛ للمحافظة على أرواح المقاتلين قدر الإمكان، من ضربات سلاح الجو التركي.