السراج يتفق مع القائم بأعمال السفارة البريطانية على ضرورة وقف التدخلات السلبية

السراج يتفق مع القائم بأعمال السفارة البريطانية على ضرورة وقف التدخلات السلبية العودة للمسار السياسي مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديد

أخبار ليبيا 24 – متباعات

أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن فائز السراج، إن الأخير اتفق مع القائم بالأعمال البريطاني لدى ليبيا، مارتن رينولدز، على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السراج، مع رينولدز، اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وتناول اللقاء، مستجدات الوضع في البلاد، وتداعيات الاعتداء على طرابلس، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

السراج جدد تأكيده على “الثوابت الوطنية”، والالتزام بدحر العدوان، والعودة للمسار السياسي مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديد التي نتجت عن العدوان.

وشدد على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للأزمة دون إقصاء لأي أحد.

ووفقا للبيان، فقد جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق، مبديًا تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي، كما تناول الاجتماع، عددا من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.