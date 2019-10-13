الثني لمسؤول بحكومة جنوب إفريقيا : بذلنا الجهود والتضحيات لتخليص ليبيا من الإرهابيين إفريقيا قادرة أن تلعب دورًا بارزًا في حل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم السبت، بمكتبه في مدينة بنغاري، الفريد سيقولا، المدير التنفيذي لبرنامج أعمال المجتمع CWP التابع لوزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية بحكومة جنوب إفريقيا، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الحكومة المؤقتة في بيان لها، أن اللقاء كان بحضور مبعوث الرئيس السابق لجمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وعضو الحزب الوطني الحاكم، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي إبراهيم الحويج.

وتابعت أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة أن الثني أعرب للمبعوث عن شكره لزيارة مدينة بنغازي، ليكون رسولاً للسلام وينقل حقيقة الأوضاع في ليبيا ومدى الأمن والاستقرار الذي تعيشه المدن والمناطق التي تبسط الحكومة المؤقتة سيادتها عليها، حسب البيان.

وأضافت أنه سينقل أيضًا، المجهودات والتضحيات التي بذلتها قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر لتخليص ليبيا من الإرهابيين والميليشيات، وصولاً إلى دولة القانون والمؤسسات الليبية الجديدة التي تُصان فيها الحريات العامة والفردية، ويُحتكم فيها لإرادة الشعب الليبي، وليس للغة السلاح التي تحملها الميليشيات والخارجين عن القانون.

ووفق بيان الحكومة المؤقتة، أعرب الفريد سيقولا، عن سعادته لوجوده بمدينة بنغازي، ناقلاً تحيات الرئيس جاكوب زوما إلى الثني، مُعربًا عن ثقته في الحكومة المؤقتة، والدور الذي تقوم به في البناء وإعادة الإعمار والمصالحة، مؤكدًا أن إفريقيا قادرة أن تلعب دورًا بارزًا في حل الأزمة الليبية، مُستدركًا: “هذا الحل لابد أن يقوم من خلال نزع السلاح من الإرهابيين والميليشيات والخارجين عن القانون والذهاب إلى دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان”.

وفي ختام اللقاء، أبدى “سيقولا” سعادته بمستوى الأمن والاستقرار الذي تعيشه مدينة بنغازي، والمدن التي تبسط الحكومة المؤقتة سيادتها عليها، موضحًا أن هذا عكس ما تنقله بعض وسائل الإعلام لمحاولة تشويه الحكومة المؤقتة، وتداول الأخبار غير الصحيحة عن حقيقة الوضع في ليبيا .