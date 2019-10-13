إحالة أوراق القضية للعرض على المفتي .. المحكمة المصرية تسدل الستار على الإرهابيي الليبي في قضية الواحات

إحالة أوراق القضية للعرض على المفتي .. المحكمة المصرية تسدل الستار على الإرهابيي الليبي في قضية الواحات لمشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف شرطي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت المحكمة المصرية المختصة بالنظر في قضية حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري وإصابة 13 آخرين، إحالة المتهم عبد الرحيم محمد المسماري، من أصل 43 متهمًا إلى المفتي المصري، وحددت جلسة الثالث من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي “عبد الرحيم المسماري”، ليبي الجنسية، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف شرطي مصري، النقيب محمد الحايس.

وبينت التحقيقات أن المتهم “المسماري”، تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت النيابة المصرية إلى الإرهابي، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة المصرية في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما وجهت له تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور المصري، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع المصري وأمنه للخطر.

وبموجب القضية، فإن المتهم يواجه هذه العقوبات بسبب تورطه في الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون المصري، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة المصرية من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكذلك اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم المصري بالقوة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.