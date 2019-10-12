مواطن في طبرق يغلق محطة المجاري الرئيسية ويتسبب في انتشار المياه السّوداء

أخبار ليبيا24 – خاصّ

أغلق مواطن من مدينة طبرق، محطة تنقية مياه المجاري الرئيسية بمنطقة العودة، مما تسبب في غرق وسط المدينة بالمياه السوداء؛ بسبب توقف المولد الكهربائي الذي تسبب في تلوث مياه البحر.

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” اجتماعا عاجلًا صباح اليوم السبت مع شركة المياه والصرف الصحي وبحضور مدير مكتب المشروعات ورئيس الدعم المركزي والنجدة والحرس البلدي للبحث في الأمر.

واستدعى “بوالخطابية” أسرة هذا المواطن الذي تعهد بعدم تكرار الإغلاق لهذه المحطة .

وأكد رئيس المجلس لتسييري لـ”أخبار ليبيا24″، أن صحة المواطنين فوق كل الاعتبارات وأنه سيحيل أي مواطن يقوم بإغلاق أي مؤسسة أو موقع أو شركة لجهات الاختصاص.

وأضاف “بوالخطابية” أن ماحدث صباح اليوم من انتشار المياه السوداء أمام عمارات الستار وسط المدينة هو بفعل فاعل، ولكن يتكرر.